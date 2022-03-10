Российский телеведущий Иван Ургант покинул Россию, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что артист улетел с женой и двумя дочерьми в Израиль на отдых.

Съёмок у него сейчас нет, у детей каникулы, — говорится в сообщении.

NEWS.ru сообщал, что после начала спецоперации РФ на Украине Россию покинули сразу несколько деятелей культуры: телеведущая Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин, блогер Айза и другие. Каждый из них назвал разные причины отъезда из страны.

Между тем депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в страну бизнесменам и деятелям культуры, покинувшим Россию после начала спецоперации. По мнению парламентария, их поступок свидетельствует об «уродливом поведении».