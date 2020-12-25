Басков шокировал фанатов подробностями своей интимной жизни

https://static.news.ru/photo/8d11d0fe-46f4-11eb-90dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Николай Басков раскрыл подробности своей интимной жизни, чем просто поразил своих поклонников. Артист накануне был вынужден отвечать на провокационный вопрос о том, участвовал ли он ранее в групповой интимной связи. По словам Баскова, такой опыт у него есть.

Басков стал гостем новогоднего эфира на YouTube-канале Максима Галкина «Музыкалити х Вопрос ребром». Там певцу и был задан этот провокационный вопрос.

В жизни у меня было много экспериментов. А что? Я мужчина свободный, привлекательный, — ответил Басков.

Он также добавил, что в групповой интимной связи с ним участвовали сразу две женщины.

Мнение подписчиков YouTube-канала о признании Баскова разделились. Один из комментаторов заметил, что «Басков очень похабный», другие же не удивились откровениям певца и припомнили ему «грехи прошлого» — например, откровенную фотосессию на Мальдивах с балериной Анастасией Волочковой.

Как сообщал NEWS.ru, ранее певец Николай Басков опубликовал в социальной сети видео с застолья, где он запечатлел себя с артистами Наташей Королёвой и Александром Реввой. На видео Басков, шутя, назвал Королёву «разведёнкой», за что получил от неё втык. Это не осталось без внимания поклонников, которые заметили, что Басков таким образом нечаянно проговорился о настоящем семейном статусе Наташи Королёвой.