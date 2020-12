Басков шокировал фанатов подробностями своей интимной жизни

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В конце сезона в популярном телешоу «Ледниковый период» должна выступить ведущая шоу, фигуристка Алина Загитова. Продюсер и режиссёр программы Илья Авербух рассказал о её номере.

По его словам, кататься Загитова будет под мелодичную композицию исполнителя Томми Профитта Will I make It out Alive, что в дословном переводе звучит как «выберусь ли я отсюда живой». Хореографом...