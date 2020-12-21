Басков проговорился о разводе Королёвой и Тарзана

https://static.news.ru/photo/b15bdc3a-42b6-11eb-9e66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Николай Басков опубликовал в социальной сети видео с застолья, где он запечатлел себя с артистами Наташей Королёвой и Александром Реввой.

Ну у нас и компашка новогодняя: разведёнка и Сашка, — начал речь артист.

Сидящая рядом Королёва тут же стукнула Баскова по голове.

Ролик появился в сторис в Instagram Николая Баскова. Многие подписчики не поверили сказанному, заявив, что Королёва не разведётся со стриптизёром Сергеем Глушко (Тарзаном) даже после измены мужчины.

Скандал в семействе разразился после того, как Королёва вернулась из отпуска. Она рассказала, что после возвращения не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.

Сама Королёва не считает изменой связь супруга. По словам артистки, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям, писал NEWS.ru.