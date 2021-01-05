Барановская купила особняк за миллион долларов

https://static.news.ru/photo/d2263292-5186-11eb-b001-fa163e074e61_660.jpg Юлия Барановская Фото: baranovskaya_tv/instagram.com

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, телеведущая Юлия Барановская приобрела двухэтажный коттедж за миллион долларов. Особняк находится в деревне Раздоры на знаменитом Рублёво-Успенском шоссе.

Элитные места для жительства давно привлекли внимание телезвезды. Однажды она приехала в Раздоры в гости к друзьям и буквально влюбилась в эту деревню. Барановская уже переехала с детьми, няней и сестрой в подмосковный дом. Дорога до столицы не составит трудностей для ведущей, ведь МКАД от её нового жилья находится буквально в 15 минутах.

Барановская купила особняк уже с ремонтом. Интерьер в доме выполнен в бежевых и серых тонах. В коттедже для каждого ребёнка звезды найдётся личная комната, также в распоряжении хозяев несколько санузлов. Кроме того, в доме есть огромная кухня и помещения для гостей. Во дворе уже оборудована детская площадка, передаёт KP.RU.

Как ранее писал NEWS.ru, певец Филипп Киркоров поделился в Instagram видео, в котором показывает свой двухэтажный особняк в Майами с бассейном, роскошным садом, личным кинотеатром и автопарком.

В США исполнитель приехал со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристином, чтобы провести там новогодние каникулы.