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Бабкина поразила поклонников танцами и нарядом на репетиции

09:07, 31 октября 2020
Фото: ngbabkina/instagram.com

Народная артистка Надежда Бабкина опубликовала видео с репетиции своего коллектива, где звезда лихо отплясывает, будучи одетой по последней моде. Певица в этом году переболела коронавирусом, выпустила книгу и перешагнула 70-летний рубеж.

Поклонники только радуются тому, что у Надежды Георгиевны, судя по такому видео, всё хорошо. Певица поделилась в своём Instagram видео с репетиции, где выглядит бодрой и жизнерадостной.

Звезда танцует, будучи одетой в стильный джинсовый костюм, состоящий из куртки оверсайз и модных сейчас джинсов mom’s. Бабкина также надела белые кеды.

Как сообщал NEWS.ru, недавно Надежда Бабкина показала поклонникам, как выглядит без макияжа и фотошопа.

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