Авербух объяснил, почему Медведева не ведёт «Ледниковый период»

https://static.news.ru/photo/b6062f08-1b22-11eb-988d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Призёр Олимпийских игр, известная российская фигуристка Евгения Медведева не стала ведущей шоу «Ледниковый период», так как предпочла спортивную карьеру, тогда как олимпийская чемпионка Алина Загитова решила попробовать себя в роли телеведущей, рассказал продюсер шоу Илья Авербух.

По его словам, он предложил Медведевой вновь вести «Ледниковый период», но та отказалась, так как решила сосредоточиться на фигурном катании, тренировках и подготовке к будущим выступлениям. Для этого фигуристка даже вернулась из Канады и вновь пошла в команду к тренеру Этери Тутберидзе, сообщает StarHit.

Мы действительно давно предлагали Жене участие, и для неё всегда открыты двери проекта. Она блестяще справлялась с ролью ведущей «Ледниковый период. Дети», который получил премию ТЭФИ, — рассказал Авербух.

Однако Медведева ответила, что сфокусируется на спортивной карьере. Продюсер шоу заявил, что хорошо понимает фигуристку, так как «сложно сочетать и то, и другое». Вместе с тем Авербух признался, что всегда будет рад видеть Евгению в любом другом телевизионном проекте, посвящённом фигурному катанию.

В данный момент, по его словам, фигуристка всё ещё восстанавливается после травмы, но уже начала подготовку к новым соревнованиям.

Как сообщал NEWS.ru, ведущей «Ледникового периода» в итоге стала 18-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая ведёт эфир в паре с Алексеем Ягудиным. Многие зрители раскритиковали фигуристку за неумение работать в кадре, неуверенность перед камерой и проблемы с дикцией.

Авербух на это ответил, что Алина постоянно совершенствуется и что быть диванным критиком всегда проще, чем сталкиваться с трудностями, преодолевать их и учиться новому.

Сама Загитова ранее призналась, что совершенствует свое умение работать телеведущей при помощи специальной пробки для рта.