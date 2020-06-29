Анохина обозвала Ивлееву деревенской бабкой на лавке

https://static.news.ru/photo/d10f0de4-b9f0-11ea-ba68-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина Фото: aizaanohinaa/instagram.com

Популярность не в лучшую сторону изменила бьюти-блогера Настю Ивлееву. В этом девушку обвинила коллега по Instagram Айза Анохина.

По её мнению, телеведущая не выдержала испытание интернет-славой и зазналась. Однако звёздная болезнь портит любого, кто получил стремительную известность, считает Анохина.

Из деревни можно вывезти кого угодно, приодеть во все модное. Но деревня будет вечно в тебе! <...> Дорогие шмотки не сделают человека из быдла. Настя унижает всех подряд. Она — версия бабки на лавке 2020 года, — цитирует Анохину StarHit.

Она посоветовала супруге рэпера Алексея Узенюка, известного под сценическим псевдонимом Элджей, «нащупать землю под ногами» и не так активно демонстрировать атрибутику красивой жизни.

Сейчас на страницу Ивлеевой подписаны более 17 миллионов пользователей Instagram, многие из которых относятся к кумиру с восторгом. Анохина посоветовала им не очаровываться, отметив, что обожаемый ими интернет-образ — далеко не пример для подражания.

Ранее, как писал NEWS.ru, бьюти-блогер, актриса и телеведущая уже отвечала на критику в свой адрес из-за частой демонстрации красивой жизни. По словам Ивлеевой, «сумки, бренды и так далее» она показывает из желания «повыпендриваться перед подругами», которые, как заведено у блогеров, находятся в первую очередь в Интернете.