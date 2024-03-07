Анна Asti анонсировала возвращение на сцену Анна Asti возвращается на российскую сцену с праздничным концертом на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Анна Asti объявила о возвращении на сцену с выступлением на праздничном концерте в Москве 8 марта, говорится в Telegram-канале артистки. Исполнительница пригласила россиян встретить «самый прекрасный праздник весны» вместе.

Согласно опубликованной Asti афише, вход на мероприятие на ВДНХ будет бесплатным. Вместе с певицей выступят такие музыканты, как Niletto и Леша Свик.

Какую песню ждешь больше всего? — обратилась в жителям столицы артистка.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что тур певицы Анны Asti оказался под угрозой срыва из-за продолжающейся шумихи вокруг участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. По его мнению, история с «отменой» артистов подогревается искусственно. На ситуации также могут наживаться конкуренты исполнительницы, подчеркнул Рудченко.

До этого Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ» стало известно, что после того, как Асти посетила в конце декабря 2023 года скандальное мероприятие Ивлеевой управление по вопросам миграции МВД начало проверку обоснованности выдачи певице гражданства России в прошлом году. Музыкант имеет украинское гражданство. В 2020 году она вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина и получила вид на жительство в РФ, говорится в сообщении. В феврале 2023 года она закрыла ИП, которое было оформлено на украинский паспорт, и открыла новое уже с российским гражданством, уточнили авторы публикации.