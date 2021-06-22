Анфису Чехову облапала женщина-таможенник в аэропорту Египта

Российская телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась на слишком интимный досмотр в египетском аэропорту. Она рассказала в своём Instagram, что добиралась до курорта в Шарм-эль-Шейха из Каира на автобусе. Чтобы не повторять этот подвиг, обратно она решила лететь из Шарм-эль-Шейха в Каир местными авиалиниями.

В целом такой способ добраться намного приятнее, потому что самолёт «только взлетел и тут же сел», призналась телеведущая. Однако в аэропорту Шарм-эль-Шейха женщина-таможенник проявила излишний интерес к Чеховой.

Это какая-то жесть. Женщин обследуют так, что она, извините меня, даже между ног потрогала, я уж не говорю про грудь. Я даже удовольствие не успела получить! — рассказала Анфиса в своём Stories.

Впрочем, это не испортило впечатлений от отдыха в целом: телеведущая прекрасно провела время. Она призналась, что в последний раз была в Египте 12 лет назад и была очень рада вернуться.

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