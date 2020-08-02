Андрей Аршавин выселяет через суд бывшую жену из квартиры

https://static.news.ru/photo/d7240acc-d4d0-11ea-988b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В сентябре в Санкт-Петербурге состоится судебное разбирательство по поводу выселения бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой с детьми из квартиры.

Известно, что суд Петербурга зарегистрировал соответствующее заявление ещё весной, однако из-за пандемии COVID-19 судебное заседание смогли назначить лишь на 23 сентября. Истцом футболиста является его мать Татьяна Аршавина, а ответчиками по делу проходят дочь спортсмена Есения и бывшая жена Алиса, а также двое её детей от первого брака, уточняет KP.RU. По мнению Татьяны Аршавиной, бывшая невестка вместе с детьми должна быть выселена из квартиры.

Известно, что экс-супруга Аршавина сперва получила «предварительное» требование о выселении до 1 марта 2020 года. Однако по прошествии времени мать футболиста всё же решила прибегнуть к помощи суда. Предположительно, решение по жилищному вопросу будет вынесено уже этой осенью.

Ранее NEWS.ru писал, что Аршавин признался, что сильно тоскует по младшей дочери Есении, которую не видел полтора года. Девочка появилась на свет в 2017 году от брака с журналисткой Алисой Казьминой.