Алла Пугачева тайно записала новый альбом в РФ: что об этом известно Алла Пугачева могла тайно записать новый альбом в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева тайно записала альбом в России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Где будет премьера, сколько треков выйдет?

Когда Пугачева могла записать новый альбом в России

По данным SHOT, на следующий день после приезда в Россию Алла Пугачева поехала в Тверь в студию звукозаписи «Салам». Основатель компании Игорь Лалетин лично встретил Примадонну и записал с ней мини-альбом.

Так, Лалетин и Пугачева поработали над тремя новыми композициями. С ними артистка собирается выступить на концертах за границей. Премьера может состояться в Дубае.

В Сети также появились снимки, сделанные в звукозаписывающей студии. По информации SHOT, исполнительница не хотела создавать треки в Москве, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания.

Совладелец студии Михаил Саламов ранее подтверждал, что Пугачева была у них в гостях.

«Алла Борисовна действительно была у нас на музыкальной студии в Твери, где ранее она записывала свои песни. Однако цели поездки я сказать не могу», — говорил он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Когда еще Пугачева записывали песни в студии «Салам»

Алла Пугачева на пике своей карьеры записала в «Саламе» три альбома. Впервые она пришла туда в 90-х годах, ее привез народный артист России и экс-супруг Филипп Киркоров. Из-за повышенного внимания к их личной жизни музыканты работали подальше от Москвы.

Сначала Пугачева помогала поп-королю с записью трека «Зайка моя», а потом сама начала работать там над альбомом «Не делайте мне больно, господа».

Известно, что одна песня под ключ в «Саламе» стоит от 100 тысяч рублей. В ней также записывались Леонид Агутин, Андрей Губин, Алсу, Ирина Аллегрова и другие знаменитости.

Что известно о возможном возвращении Пугачевой на сцену

Ранее появилась информация о том, что Алла Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников. Продюсеры Примадонны сейчас обновляют ее райдер и ищут сессионных музыкантов для предстоящих выступлений.

По данным Telegram-канала Mash, гонорар исполнительницы может вырасти до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году. При этом в сумму не входят расходы на проживание, транспорт, а также соблюдение условий райдера.

География выступлений Пугачевой ограничивается Кипром и Дубаем, но продюсеры могут согласиться на поездку в Москву в том случае, если организаторы мероприятия проведут его тайно: без появления информации в СМИ и съемок.

Как в РФ отреагировали на возможное возвращение Пугачевой на сцену

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что концерты Аллы Пугачевой в Москве не будут пользоваться большим спросом. По его мнению, это станет лучшим наказанием для певицы.

«Я не знаю, кому хочется смотреть на престарелую диву. Даже если Пугачева даст концерты в Москве, не думаю, что они будут пользоваться большим спросом. Если есть какие-то правовые основания, то стоит эти выступления вообще запретить. Правоохранительные структуры могут заняться этим делом и провести проверку, на законодательном уровне есть основания, по которым подобные концерты могут быть отменены. Если Алла Пугачева позволила себе какие-то высказывания против России, российской армии, то, естественно, последует наказание. Если подобных высказываний не было, то оснований для запрета нет. Зато у общества всегда есть право высказать свою позицию. Ведь если артист наплевал на твою страну и оскорбил и тебя это задело, то будет странно потом идти и платить деньги за билет. Я думаю, если никто не пойдет на ее концерты, это будет лучшим наказанием», — прокомментировал Шолохов NEWS.ru.

Музыкальный критик Павел Рудченко сказал NEWS.ru, что желание Пугачевой вернуться на сцену доказывает, что она пытается монетизировать свое творчество, а Россия для нее — это просто площадка для заработка.

«Я не сомневался, что Алла Пугачева попытается заработать на новогодних корпоративах. Тем более что у ее мужа Максима Галкина сейчас дела с гастролями идут не очень хорошо. Если Пугачева действительно решится выступить в Москве — это будет верх пофигизма. Так она проявит свое истинное отношение к гражданам», — уверен он.

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