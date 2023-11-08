Цыганов объяснил, почему Пугачева и Галкин не вернутся в Россию Цыганов: разделение в обществе не позволит Пугачевой вернуться в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вадим Цыганов

Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уже никогда не вернутся жить в Россию, заявил NEWS.ru продюсер Вадим Цыганов. По его словам, этот вопрос не зависит от позиции правительства, просто произошло разделение общества, и оно необратимо.

Они не могут [вернуться], уже произошло разделение на людей и нелюдей, это видно. Это уже не зависит ни от нее, ни от правительства. Уже случилась та ситуация, SHAMAN уже «нажал на красную кнопку». Ее нажали, и уже невозможно отыграть назад. Это точно, даже не на 99%, я, конечно, могу ошибаться, но не хотелось бы, — сказал Цыганов.

Он также отметил, что лично никогда не был заинтересован в сотрудничестве с Пугачевой, хотя мог с ней поработать в прошлом. По словам Цыганова, он предпочитает сотрудничать с теми, кого любит.

Ранее композитор и художник Вадим Цыганов сообщил NEWS.ru, что обыска в доме у него и супруги певицы Вики Цыгановой не было. Он добавил, что это была провокация для желтых СМИ, в которую все поверили.

Блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обманул Викторию и Вадима Цыгановых. По словам супругов, приглашая их на интервью, он заявил, что является православным верующим. Они надеялись на правдивый разговор, а вместо этого получили «троллинг и богохульство».