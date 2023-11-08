Музыкальный критик предложил наказать рублем «зазнавшуюся» Пугачеву Музыкальный критик Рудченко призвал россиян бойкотировать концерты Пугачевой

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Алла Пугачева

Желание Аллы Пугачевой вернуться на сцену доказывает, что она пытается монетизировать свое творчество и Россия для нее — это просто площадка для заработка, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, россиянам нужно наказать «зазнавшуюся Примадонну» рублем и бойкотировать ее концерты.

Я не сомневался, что Алла Пугачева попытается заработать на новогодних корпоративах. Тем более что у ее мужа Максима Галкина сейчас дела с гастролями идут не очень хорошо. Если Пугачева действительно решится выступить в Москве, это будет верх пофигизма. Так она проявит свое истинное отношение к гражданам, — рассказал Рудченко.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники сообщил, что Пугачева может вернуться на российскую сцену в период новогодних праздников. По его данным, продюсеры артистки обновляют ее райдер, а также ищут сессионных музыкантов для предстоящих выступлений. Отмечается, что гонорар Пугачевой может вырасти до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году.

Депутат Госдумы Александр Шолохов, комментируя сообщения о том, что Примадонна может вернуться на сцену, призвал запретить ее концерты. По его мнению, такие концерты не будут пользоваться большим спросом.