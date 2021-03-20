Выяснилось, как глобальное потепление отразится на росте деревьев

https://static.news.ru/photo/5954ad32-8a0f-11eb-9c8a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К 2100 году темпы роста деревьев на севере могут измениться. Они перестанут зависеть от температуры, как это происходит сейчас, потому что деревья при температурах выше некоего порога, например, +17...+18 градусов, войдут в так называемую зону комфорта.

По словам ведущего научного сотрудника Института леса имени В. Н. Сукачёва СО РАН Александра Кирдянова, способность деревьев поглощать СО2 также не будет расти пропорционально повышению температуры, пишет РИА Новости.

Ранее было опубликовано исследование, в котором сказано, что по прогнозам учёных, глобальное потепление продолжится в течение всего XXI века. В данный момент потепление привело к резкому ускорению роста деревьев. Причиной в том числе стало увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере.

Однако надежда на то, что при дальнейшем увеличении температуры деревья будут только наращивать темпы поглощения СО2, может не оправдаться.

Рост деревьев на севере в настоящее время, в первую очередь, зависит от изменчивости летней температуры. В этих условиях малейшие её изменения в положительную сторону, особенно в начале лета, приводят к тому, что рост деревьев ускоряется, — рассказал Кирдянов.

Он отметил, что есть ряд условий, при которых существует практически прямая зависимость между летней температурой и приростом деревьев, но затем дерево входит в зону комфорта и перестаёт увеличиваться в размерах.

Кирдянов пояснил, что в упомянутом исследовании темпы роста деревьев определялись по приросту годовых колец. Они были тем шире, чем теплее были весна и лето на севере.

России из-за глобального потепления угрожает деградация вечной мерзлоты, наводнения и нашествие новых вредителей. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв, писал NEWS.ru.