Вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса

https://static.news.ru/photo/ce0487b2-91ed-11ea-9375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал о свойствах коронавируса. Он отметил самое опасное свойство инфекции.

По его словам, вирус чрезвычайно заразен, так как передаётся легче и быстрее, чем сезонный грипп, сообщает Huanqiu. В связи с этим требуется четырёхкомпонентная система ранней борьбы с COVID-19: защита, выявление, диагностирование и изоляция.

Первый компонент связан с индивидуальными действиями, такими как ношение масок и перчаток, а также мытьё рук и соблюдение дистанции. Второй — с поиском людей с симптомами COVID.

Диагностика важна для изоляции заражённых и отделения их от остальных больных в медицинских учреждениях. При этом учёный уверен, что качественно взять анализы можно только в амбулаторных условиях.

Ранее, как писал NEWS.ru, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета МИСиС, кандидат химических наук Георгий Фролов заявил, что защитные маски после использования представляют опасность для человека и требуют дезинфекции даже перед утилизацией. По его словам, есть несколько способов дезинфекции одноразовых масок.