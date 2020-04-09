В Южной Корее научились выявлять коронавирус за 20 минут

https://static.news.ru/photo/fcd149ea-7b0e-11ea-9a74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Специалисты из Института науки и технологий Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто создали реагент, при использовании которого тест на коронавирус занимает всего 20 минут.

Технология уже передана компании-производителю, а 3 апреля начат массовый выпуск новой тест-системы, говорится в сообщении на сайте института.

Старый метод анализа на COVID-19 предполагает нагревание оборудования до 90 градусов и последующее остывание до 60 градусов, что занимает в общей сложности 4–6 часов. Новый набор для тестирования способен достичь того же эффекта, поддерживая температуру всего в 60 градусов, что позволяет получить результаты за 20–30 минут.

Уже более 120 стран захотели купить или получать в качестве гуманитарной помощи инновационную тест-систему.

Ранее NEWS.ru писал, что российская компания «ДНК-Технология» зарегистрировала новую тест-систему по диагностике коронавируса. Она отвечает стандартам ВОЗ и Министерства здравоохранения РФ. С 3 апреля налажен выпуск 200–400 наборов в сутки, затем планируется производить не менее 1000 наборов ежедневно. При этом каждый набор содержит 96 тестов, следовательно, тысяча наборов позволяют провести приблизительно 100 тысяч тестов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,6 млн человек, погибли свыше 95,7 тысячи, выздоровели 358 тысяч.

В России на 10 апреля зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.