Новую тест-систему для выявления коронавируса зарегистрировали в России

https://static.news.ru/photo/7743e432-756d-11ea-a2be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/Global Look Press

Российская компания «ДНК -Технология» зарегистрировала новую тест-систему по диагностике коронавируса.

Российская компания «ДНК-Технология», производитель приборов и наборов реагентов для ПЦР-исследований (исследования на базе полимеразной цепной реакции. — ТАСС), при поддержке Минпромторга России зарегистрировала новую тест-систему для определения коронавирусной инфекции COVID-19, — сообщает ТАСС.

Сообщается, что система отвечает стандартам ВОЗ и Министерства здравоохранения России.

С 3 апреля будут выпускать 200–400 наборов в сутки, затем планируется производить не менее 1000 наборов ежедневно. При этом каждый набор содержит 96 тестов, следовательно тысяча наборов позволяет провести приблизительно 100 тысяч тестов.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп решил ради интереса опробовать на себе новый быстрый тест на коронавирус. Он отметил, что новый тест был намного приятнее и быстрее, чем предыдущий.