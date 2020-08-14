В США создали вакцину от COVID-19 на базе прививки от гриппа

https://static.news.ru/photo/cfdfec9c-de38-11ea-b899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа американских учёных разработала вакцину от коронавируса, использовав в качестве основы существующую прививку от гриппа. Новый препарат уже испытали на мышах.

Новая вакцина представляет собой геном ослабленной формы вируса гриппа, часть которого заменена на РНК SARS-CoV-2. По словам учёных, одиночная доза препарата способствует выработке организмом мыши почти такого же количества антител, сколько присутствует в сыворотке крови человека, переболевшего коронавирусом. При этом у грызунов не наблюдается никаких симптомов болезни.

Авторы разработки отмечают, что их вакцину можно запустить в массовое производство на платформах, которые используются для прививок от гриппа, сообщается на сайте bioRxiv.

Россия первой в мире 11 августа зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат, созданный Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, получил название «Спутник V». Президент Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже испытала вакцину на себе.

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года после проведения третьего этапа испытаний на широком круге добровольцев. Первыми иммунизацию пройдут врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Вьетнама приняли решение закупить у России вакцину «Спутник V». Необходимость этого в Ханое обосновали второй вспышкой коронавируса, которая последовала после нескольких месяцев затишья.