В МГУ предложили новый метод определения биологического возраста

https://static.news.ru/photo/923a844a-b491-11ea-8ef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: scully/imageBROKER.com/Global Look Press

Научные специалисты Московского государственного университета имени Ломоносова разработали новый метод определения биологического возраста человека. Они предложили использовать для этого недорогой набор химических реагентов.

В качестве маркера биологического возраста организма и патологий его метаболических процессов, по словам экспертов, можно использовать уровень НАД — соединения у живых организмов для выработки энергии. Кроме того, это соединение также возможно применять в качестве индикатора эффективности лекарств в борьбе с болезнями сердца, печени, онкологии и не только.

Кроме того, изменения числа НАД+ принимает участие в функционировании механизмов биологических часов, работа которых становится хуже с наступлением старости.

Имея легкодоступные, быстрые и недорогие методики определения количества НАД+ в клетках, можно использовать этот показатель в клинической и исследовательской практике. Однако существующие на сегодняшний день методы требуют сложного оборудования. Этот факт делает методику дорогой и с трудом применимой.

Альтернативный подход связан с применением ФДГ — фермента растений и микроорганизмов. Фермент при проведении опытов окисляет наименьшую из кислот и передаёт электроны на молекулу НАД+ . После этого форма НАД переходит в восстановленную форму. Она получает способность флуоресцировать. Затем число принявшего электроны НАД+ можно определить с помощью флуоресцентного анализа.

Исследователи предлагают создать коммерческий набор реагентов для таких ферментативных измерений НАД+ в крови пациентов. Анализы можно будет проводить на микропланшетных ридерах — относительно недорогих устройствах, передаёт журнал Analytical Biochemistry.

Как ранее писал NEWS.ru, методика, разработанная британскими учёными, позволяет выявить признаки потенциального развития диабета второго типа ещё в детском возрасте, основываясь на показателях метаболизма.

Специалисты из Бристольского университета исследовали пробы крови, взятые у детей в 90-х годах XX века, и оценивали нынешнее состояние подросших пациентов. Всего объектами изучения стали около четырёх тысяч человек. На момент взятия проб никто из них не болел диабетом второго типа и не страдал какими-либо другими хроническими заболеваниями.