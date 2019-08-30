https://static.news.ru/photo/6e480940-cc7a-11e9-8389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минообороны России/vk.com

Уникальный класс с интерактивным комплексом связи создан в Кемеровском кадетском училище. Он предназначен для изучения средств связи, в том числе и военных.

Класс оборудован тренажёром БТР 82-А с динамической платформой, что позволяет создать реальные боевые условия. Преподаватели благодаря этому могут разрабатывать свои уникальные программы, методики обучения, что позволяет им мыслить инновационно, сообщает РИА Новости .

Класс оборудован проекционной панорамой: это голографический экран, видеостена, техника для передачи видеосигнала, а также учебно-тренировочный комплект связи армейского подразделения и цифровой приёмник РАДИКС-SDR-У.

В классе имеется тренажёрный центр на трёх учеников и преподавателя по развёртыванию аппаратной Р-431АМ с шлемом-маской для погружения в виртуальную реальность.

Вся эта техника создаёт информационную и динамичную среду для глубокого погружения в предмет обучения. Имитационные программы позволяют в любой виртуальной реальности изучать все виды радиоволн, каналов связи и шифровки, что превращает обучение в яркое, захватывающее зрелище.

Ранее News.ru сообщал, что образовательные учреждения уже с сентября 2019 года могут начать обучение новой профессии. По словам председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, речь идёт о специальности «цифровой куратор».