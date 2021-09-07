Учёные выяснили зависимость лишних килограммов от генетики

Международная команда учёных из Австрии, Канады и Эстонии выяснила, как отдельные люди не набирают лишних килограммов и при этом много едят. Дело может быть заложено в генах, приводят специалисты результаты своего исследования в журнале Cell.

Учёные сравнили гены худых людей с генами толстых и выяснили, что низкий уровень гена, который называется киназа анапластической лимфомы, делает организм более устойчивым к набору веса. Выводы подтвердил соответствующий эксперимент на мышах. Животным «деактивировали» ген и они действительно похудели. При этом уровень физической активности и питание грызунов оставались прежними.

Мыши с дефицитом ALK демонстрируют повышенный расход энергии. Это означает, что они сжигают больше калорий, чем нормальные мыши, и объясняет, почему они остаются худыми, даже если они потребляют такое же количество пищи, — говорится в исследовании.

До этого указанный ген изучался как тот, что при онкологии может мутировать. Но его физиологическое значение до сих пор оставалось загадкой.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко объяснил, почему российские школьники толстеют. Всему виной — отсутствие бесплатного питания для старшеклассников. По словам депутата, дети приходят из школы домой и наедаются, съедая за раз всю дневную норму.