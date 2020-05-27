Учёные в РФ создали тест для выявления специфического иммунитета к COVID-19

https://static.news.ru/photo/c01e4c76-a022-11ea-a9bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila via imago-images.de/Global Look Press

Научные специалисты национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи создали специальную тест-систему, направленную на выявление специфического иммунитета к коронавирусной инфекции нового типа. Разработка поможет определять, на какой стадии заболевания находится пациент, и отбирать подходящих доноров плазмы для инфицированных, сообщили 27 мая представители пресс-службы Минздрава РФ.

Отмечается, что специфическим иммунитетом эксперты называют выработку организмом человека антител к изолированному рецептор-связывающему домену (RBD) вируса. Он характеризует степень иммунного ответа у конкретного человека.

Разработка уникальной тест-системы позволяет не только определить стадию заболевания, но и использовать результаты для отбора потенциальных доноров плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19 из числа уже переболевших, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные Института биологии гена Российской академии наук (РАН) создали опытные препараты, которые будут исследованы на эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Они представлены в двух видах — растворе и капсулах.

Специалисты предполагают, что лекарства на основе неолактоферрина способны не только вылечивать заражённых COVID-19, но и препятствовать проникновению вируса в организм здоровых людей.