Учёные усомнились в наличии на Марсе запасов воды

Учёные из Йоркского университета в Канаде поставили под сомнение теорию о запасах воды на Марсе. Новые исследования показали, что подземные озёра на Красной планете могут оказаться просто скоплениями глины, пишет «МИР 24».

Ранее эксперты, изучив радиолокационные сигналы, предположили, что на Южном полюсе Марса находятся не менее четырёх скрытых солёных водоёмов. Однако последние данные показали , что аномальные сигналы могут быть связаны с другим материалом, а именно с замёрзшей глиной, состоящей из гидросиликатов алюминия или минералов смектитов.

Как считают исследователи, вероятнее всего, аппаратура обнаружила залежи смектитовых глин, которые присутствуют на 50% поверхности Марса.

Ранее учёные из научного проекта SWIM (Subsurface Water Ice Mapping) создали карту водяного льда, обнаруженного под поверхностью Марса. Эти сведения были получены в результате миссий космических аппаратов NASA Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Global Surveyor и Mars Odyssey. По мнению авторов проекта, эта карта должна помочь при выборе места для будущей высадки на Красную планету.