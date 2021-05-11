Учёные создали изменяющие форму в кастрюле «складные» макароны

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Учёные из Китая и Италии разработали технологию, позволяющую макаронам менять свою форму в процессе варки. Как пишет «Москва 24», благодаря изобретению можно сэкономить на количестве пластика, необходимого для упаковки продукта.

Создала «складные» макароны группа исследователей из лаборатории морфинга материи Университета Карнеги-Меллона совместно с учёными из Сиракузского и Чжэцзянского университетов.

Отмечается, что такая паста работает по такому же принципу, как и материалы с памятью формы. Специалисты изготавливают одномерные пластинки теста, на которые наносят множество насечек в различных направлениях. Когда макароны бросают в кастрюлю с кипящей водой, пластинки набухают и скручиваются нужным образом.

По мнению учёных, такая технология позволит плотно упаковывать пасту в совсем небольшие пакеты и коробочки. При этом объём готового блюда не изменится, поскольку в процессе варки макароны будут приобретать привычную форму. Всё это в итоге приведёт к сокращению количества пластика, а также снизит расходы на хранение и транспортировку макарон.

Ранее физики из США провели эксперимент и выяснили влияние воды на изгиб спагетти во время варки. Оказалось, что причиной сворачивания стала диффузия воды в структуре нити спагетти. Пока вода проникает внутрь, спагетти неравномерно меняет форму. Специалисты считают, что их наблюдения помогут в изготовлении макарон промышленным образом.