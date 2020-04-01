https://static.news.ru/photo/ab61caf2-7416-11ea-9282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вероятность умереть или быть госпитализированным в результате заражения коронавирусной инфекцией нового типа увеличивается с возрастом. К такому выводу пришли учёные Британского совета по медицинским исследованиям.

Специалисты провели анализ данных за февраль о случаях заражения коронавирусом в 38 странам мира, включая Китай. Исходя из полученных в результате исследования сведений, учёные составили коэффициент летальности COVID-19.

Оказалось, что больше других умереть от вируса рискуют люди, находящиеся в возрастных группах от 70 до 79 и старше 80 лет. Вероятность скончаться в результате болезни для них равна 4,3% и 7,8% соответственно.

В относительной безопасности себя могут чувствовать те, кому меньше 39 лет. Вероятность летального исхода для них практически равна нулю. В возрасте 40-49 лет риски равны 0,2%, 50-59 лет — 0,6%, 60-69 лет — чуть менее 2%, передаёт выводы учёных журнал The Lancet Infectious Diseases.

По состоянию на 1 апреля в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. На Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.

Как ранее писалNEWS.ru, самый плохой вариант развития событий с эпидемией коронавируса произошёл в Италии и Испании, заявил врач Евгений Комаровский.

Если вирус будет мутировать, то специалисты не смогут создать адекватную вакцину. По его словам, это худший вариант развития событий, но он маловероятен.