Учёные сообщили о натуральном средстве от коронавируса

https://static.news.ru/photo/91fdc224-03b7-11eb-8237-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gil Cohen Magen/Xinhua/Global Look Press

Международная группа учёных из КНР и США провела ряд исследований и выяснила, что естественно вырабатываемый фермент может стать эффективным средством от коронавирусной инфекции нового типа. Речь идёт об антиоксиданте каталаза, который способен оказывать положительное воздействие на организм по трём направлениям.

С помощью указанного фермента можно подавлять репликацию SARS-CoV-2 у макак-резусов и при этом не оказывать токсического воздействия. Также антиоксидант каталаза способен запускать противовоспалительный процесс и регулировать выработку цитокинов. При этом предотвращаются цитокиновый шторм и опасное системное воспаление, которое, в свою очередь, является осложнением после заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, фермент защищает клетки, которые выстилают внутреннюю поверхность альвеол в лёгких, от повреждений в ходе окислительного процесса.

Одним из плюсов терапевтического средства на основе каталазы является простота его изготовления и низкая стоимость производства, передаёт журнал Advanced Materials .

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус оказался опаснее унёсшей миллионы жизней испанки, считает группа учёных из США под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы.

Такое заявление медики сделали, опираясь на результаты сравнения избыточной смертности в Нью-Йорке за два худших месяца во время двух пандемий. По их данным, на пике пандемии испанки на 100 тысяч человек в мегаполисе приходилось 287 смертей, во время вспышки коронавируса в марте и апреле 2020 года в городе зафиксировано 202 случая смерти на 100 тысяч человек.