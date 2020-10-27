Учёные рассказали об уникальности найденного ребёнком в Приморье ихтиозавра

https://static.news.ru/photo/1552f086-18da-11eb-86f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/scienceintravelprimorye

Учёные установили возраст останков древнего ихтиозавра, обнаруженного на острове Русском семилетним Димой, участником проекта «Наука в путешествии. ПриМорье». Предположительно, находка — один из древнейших морских ящеров триасового периода.

Тайфун «Майсак» разрушил скалы и расколол каменную плиту на острове. Дети, игравшие на берегу, обнаружили отпечатки рёбер и фрагменты костей крупного доисторического животного.

Руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский подтвердил, что останки, скорее всего, принадлежат ихтиозавру, вероятно, в породе осталась и его голова, передаёт РИА Новости.

Мы предполагаем, что этот ихтиозавр тропический, очень своеобразный и, вероятнее всего, относится к дурофагам, это значит, ящер давил раковины и питался моллюсками. Удалось довольно точно определить возраст находки, благодаря тому, что рёбра ящера обложены аммонитами. Великий аммонитчик Юрий Захаров из Дальневосточного геологического института ДВО РАН отнес этих моллюсков к среднему триасу, — уточнил учёный.

Средний триасовый период датируется 247,2–242 миллионами лет назад. Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, внешне напоминающие рыб и дельфинов. На территории РФ триасовые морские рептилии известны плохо, ранее на Дальнем Востоке удавалось обнаружить лишь фрагменты останков. Новый материал доставили для дальнейших исследований в Приморский океанариум.

Как писал NEWS.ru ранее, в Канаде 12-летний палеонтолог-любитель Нейтан Рушкин обнаружил скелет динозавра. Возраст останков оценивают в 69 млн лет.