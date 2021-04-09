Учёные назвали тяжёлые последствия лёгкой формы коронавируса

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Каждый десятый человек, перенёсший коронавирус в лёгкой форме, столкнулся с длительными последствиями перенесенной болезни. Хотя бы один умеренный или тяжёлый симптом сохранялся у некоторых на протяжении до восьми месяцев, выяснила группа шведских ученых.

Весной прошлого года в разгар первой волны пандемии исследователи взяли образцы крови у более чем двух тысяч медиков, среди которых у каждого пятого были антитела. Образцы собирали каждые четыре месяца, а участники эксперимента вели журналы наблюдений, куда записывали информацию о долгосрочных последствиях заболевания, рассказали учёные в Journal of the American Medical Association.

В январе 2021 года исследовательская группа изучила долгосрочные симптомы и их влияние на работу, социальную и домашнюю жизнь испытуемых, у которых была лёгкая форма коронавируса. В группе было больше трёхсот медработников. Их данные сравнили с показателями чуть более тысячи человек, которые не болели на протяжении всего периода исследования. Подавляющее большинство были женщинами.

Выяснилось, что 11% переболевших назвали как минимум один симптом, снижавший качество жизни и длившийся не менее восьми месяцев. Наиболее частыми стали потеря обоняния и вкуса, усталость и проблемы с дыханием. При этом увеличение частоты таких неврологических расстройств, как проблемы с памятью и концентрацией, отмечено не было.

Однако британские и американские учёные, как писал NEWS.ru, выяснили, что спустя шесть месяцев после заражения коронавирусом у каждого третьего человека проявлялось нервное или психическое расстройство.