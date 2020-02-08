Сотрудники университета Суррея разработали метод тестирования отпечатков пальцев, который позволяет обнаружить следы кокаина на руках даже после тщательного мытья и отличить принимающих наркотики от распространителей.
Исследователи воспользовались масс-спектрометрией высокого разрешения. Они взяли отпечатки пальцев у людей из клиник по реабилитации наркоманов. У всех были найдены следы кокаина, что указывало на то, что пациенты принимали наркотическое вещество в течение предыдущих 24 часов. После их попросили вымыть руки с мылом и повторили процедуру снятия отпечатков. Отпечатки также сняли у тех, кто не употреблял наркотики.
Учёные сравнили полученные данные и обнаружили чёткое различие: молекула, которая образуется в организме при приёме кокаина, не присутствовала в образцах отпечатков пальцев людей, не употребляющих наркотики,
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