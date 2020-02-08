https://static.news.ru/photo/a90eec14-4bc9-11ea-8650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/Global Look Press

Сотрудники университета Суррея разработали метод тестирования отпечатков пальцев, который позволяет обнаружить следы кокаина на руках даже после тщательного мытья и отличить принимающих наркотики от распространителей.

Исследователи воспользовались масс-спектрометрией высокого разрешения. Они взяли отпечатки пальцев у людей из клиник по реабилитации наркоманов. У всех были найдены следы кокаина, что указывало на то, что пациенты принимали наркотическое вещество в течение предыдущих 24 часов. После их попросили вымыть руки с мылом и повторили процедуру снятия отпечатков. Отпечатки также сняли у тех, кто не употреблял наркотики.

Учёные сравнили полученные данные и обнаружили чёткое различие: молекула, которая образуется в организме при приёме кокаина, не присутствовала в образцах отпечатков пальцев людей, не употребляющих наркотики, передаёт Scientific Reports.

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