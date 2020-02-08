https://static.news.ru/photo/1e4df0cc-4ae6-11ea-b550-fa163e074e61_660.jpg Фото: herbalhemp /pixabay.com

Студенты Государственного университета Колорадо в США смогут получить степень по «Каннабису, биологии и химии». Учебная программа будет запущена осенью 2020 года. Об этом сообщила американская газета The Denver Post.

Это серьёзная степень, ориентированная на растущий спрос, вызванный производством каннабиса. Конопля, действительно, вышла на передний план во многих секторах экономики страны. Мы не за каннабис и не против каннабиса. Мы говорим о естественных науках, — сообщил декан университета Дэвид Лемпул.

Студенты программы будут изучать натуральную продукцию из конопли и аналитическую химию. Ученики изучат дополнительные курсы по нейробиологии, биохимии и генетике, а также будут активно практиковаться в лабораториях.

Направление по аналитической химии поможет студентам углубиться в химические соединения этого растения, а по результатам определять виды каннабидиола и его роль в продуктах.

Декан поделился, что подготовка учёных в этой области поможет в изучении процесса курения растения в электронных сигаретах.

Это актуально в связи с недавним кризисом с курением вейпинга. Подобные случаи требуют подготовленных учёных в этой области, — отметил Дэвид Лемпул.

Издание отметило, что у студентов не будет доступа к психоактивному веществу растения или продуктам, которые его содержат. Ученики будут работать с промышленной коноплёй. Однако спрос на программу всё равно ожидается высокий, подчеркивают в университете.

Ранее NEWS.ru писал о том, что после смертельного случая в Бельгии, врачи попросили граждан страны не употреблять электронные сигареты и продукты, содержащие производные конопли.