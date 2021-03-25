Учёные нашли общие черты в мозгу геймеров и наркоманов

https://static.news.ru/photo/6f933528-8e15-11eb-9a9d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты из Национального исследовательского университета ИТМО в Петербурге изучили влияние на мозг человека компьютерных игр. Их исследование показало, что работа мозга заядлых геймеров и наркоманов имеет общие черты.

В эксперименте приняли участие 80 человек, половина из которых была отобрана в контрольную группу, а другая состояла из добровольцев, играющих в видеоигры от 20 до 30 часов в неделю, сообщили в пресс-службе ИТМО.

Участников исследования помещали в аппарат МРТ, где в течение шести минут им показывали «нейтральные» изображения и скриншоты из их любимых видеоигр.

Оказалось, что в это время у геймеров гораздо сильнее активизировалась связь между префронтальной, фронтальной корой головного мозга и островковой долей. При этом связь между префронтальной и поясной корой была намного слабее. По данным учёных, такой нейронный механизм очень похож на тот, что встречается у химически зависимых людей, и базируется на механизмах дофаминового «вознаграждения».

Как сообщал NEWS.ru, не менее 50% российских геймеров сталкиваются с агрессивным поведением со стороны других игроков. Как свидетельствуют результаты опроса, в виртуальном пространстве сталкивались с агрессией 52% опрошенных пользователей онлайн-игр, с оскорблениями — 53% и с троллингом — 49%. Также порядка 20% респондентов из России заявили, что несколько раз в год сталкиваются с депрессивным или тревожным состоянием.