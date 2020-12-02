Учёные доказали рост смертности от коронавируса после массовых мероприятий

https://static.news.ru/photo/a2121224-351b-11eb-92ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Количество смертей от коронавируса увеличивается более чем в два раза через три недели после массовых мероприятий в радиусе 80 км от места их проведения. К такому выводу пришла группа исследователей из израильского Университета Бен-Гуриона и Гарвардской медицинской школы.

В ходе исследования были проанализированы политические митинги в нескольких штатах США во время предвыборной гонки. Выяснилось, что смертность от коронавируса начинает расти на 19–24-й день и растёт до 30-го дня после проведения мероприятия, пишут «Известия».

Также учёные просчитали зависимость роста смертности от радиуса проведения митингов. В радиусе 80 км показатель увеличивается в 2,1 раза, от 80 до 160 км — в 1,4 раза, более 160 км — на 20%.

Эти данные подтвердили российские исследователи, указав, что вирусом очень легко заразиться при несоблюдении социальной дистанции. Поэтому опасными можно считать те мероприятия, где происходит тесный контакт между людьми и количество участников превышает пять человек. Это могут быть не только митинги, но и занятия в школах и вузах, свадьбы, похороны, вечеринки.

Об опасности многолюдных мероприятий эксперты говорили ещё в начале пандемии. На таких мероприятиях люди встречаются лицом к лицу, жестикулируют, кричат, им не до соблюдения социальной дистанции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на концерте рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, действительно имели место нарушения требований эпидемиологической безопасности, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга со ссылкой на поступившие на рассмотрение материалы Роспотребнадзора.