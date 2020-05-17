Ученые Росатома нашли способ лечить рак с помощью ядерной медицины

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Гонконгские микробиологи провели эксперимент на хомяках и выяснили, что медицинские маски способны предотвратить передачу коронавируса, даже когда COVID-19 проходит в бессимптомной форме.

Специалисты из Университета Гонконга поместили более 50 хомяков в специальную конструкцию, созданную ради эксперимента. Между здоровыми и зараженными особями была оборудована перегородка из маски. Наш эксперимент с хомяками очень ясно...