Ученые Росатома нашли способ лечить рак с помощью ядерной медицины

Ученые госкорпорации по атомной энергии «Росатом» разрабатывают радиофармацевтические препараты, способные бороться с онкозаболеваниями.
Предприятие Физико-энергетического института имени Лейпунского" (ФЭИ) работает над радиоиммунной терапией ряда злокачественных новообразований. С её помощью специалисты смогут лечить различные виды опухолей: рак головного мозга, молочной железы, детские опухоли — нейробластомы, меланому кожи и другие,
Проект ФЭИ предполагает разработку оригинальных отечественных радиофармацевтических препаратов — с радиоизотопом галлием-68 для радиоиммунной диагностики, и с изотопами актиний-225 (Ас-225) и висмут-213 (Bi-213) для радиоиммунной терапии на основе антител, адресно «нацеленных» на молекулы GD2, как пули в мишень, — сообщили в агентстве.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные провели исследования и выяснили гендерные различия в появлении и развитии злокачественных опухолей мозга. По результатам исследования обнаружилось, что риск развития глиомы у мужчин приблизительно на 50% выше, чем у женщин. Исследователи связывают это с женскими половыми гормонами и их защитной функцией.
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