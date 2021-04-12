Специалисты опровергли высокую смертность от британского штамма COVID

Специалисты опровергли повышенную смертность от британского штамма коронавируса (B.1.1.7). Кроме того, учёные установили, что при данном типе вируса тяжесть течения инфекции не увеличивается, но распространяется он быстрее. Об этом
В рамках исследования учёные проводили наблюдения за 341 жителем Лондона, поступившим в две больницы города в начале ноября — конце декабря 2020 года. В это время вакцинация против коронавируса только начиналась.
Доля смертей в двух группах в результате оказалась сопоставимой: 16% и 17%. Симптомы проявлялись также с одинаковой тяжестью. Важным различием оказался факт высокой вирусной нагрузки у больных с британским штаммом.
Ещё одно исследование было
Также не было выявлено никаких корреляций между больными британским штаммом и уровнем повторных заболеваний COVID. Однако индекс репродукции, по которому оценивают скорость распространения штамма, у «британца» оказался в 1,35 раза выше.
О появлении новых мутировавших штаммов коронавируса из Великобритании, Южной Африки и Бразилии стало известно в декабре 2020 года. По данным специалистов, эти варианты коронавируса быстрее распространяются, что может привести к увеличению числа случаев заражения COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в России зарегистрирована тест-система, позволяющая выявлять любой из обнаруженных на территории страны штаммов коронавируса.