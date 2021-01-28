Шизофрению связали с повышенным риском смерти от коронавируса

https://static.news.ru/photo/235f0d92-6153-11eb-920d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди с шизофренией умирают от коронавируса почти в три раза чаще обычных пациентов. Такую закономерность выявил анализ историй болезни граждан с таким диагнозом в больницах Нью-Йорка.

При этом для тревожных и аффективных расстройств подобную тенденцию учёные не выявили, передаёт ТАСС со ссылкой на JAMA Psychiatry.

Отмечается, что группа учёных целенаправленно выясняла, как на вероятность смерти влияют расстройства психики. Специалисты изучили истории болезни 7,3 тысячи пациентов с тремя типами диагнозов, которые в 2020 году заразились коронавирусом.

В общей сложности в течение 45 дней после диагностирования инфекции умерли 864 пациента. Среди шизофреников погибших было в 2,7 раза больше, чем среди пациентов без расстройств психики, а в группах с тревожными и аффективными расстройствами доля умерших почти не отличалась от средней.

По словам исследователей, шизофрения оказалась вторым по серьёзности фактором риска для заразившихся коронавирусом после возраста. Однако пока что учёные не понимают, почему именно это происходит. Они полагают, что дело в нарушениях иммунной системы, которые связаны с генетическими или иными факторами.

Кроме того, исследования показали, что тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят пациенты с ожирением, хроническими болезнями сердца, диабетом, вариацией связанного с предрасположенностью к болезни Паркинсона гена APOE и носители второй группы крови. Однако это далеко не исчерпывающий список факторов риска, поэтому их поиск будет продолжен.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные Йельского университета выяснили, почему мужчины умирают от коронавируса в 1,7 раза чаще, чем женщины. Оказалось, что ключевую роль в предрасположенности к осложнениям заболевания играют половые гормоны.