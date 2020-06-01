Новый метод борьбы с коронавирусом изобрели в Росатоме

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Необычный подход к лечению коронавируса путём дезинфекции лёгких с помощью ультрафиолета разработали в Обнинске Калужской области. Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» — Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ) — назвали его «Светящийся газ».

Об этом директор ФЭИ Андрей Говердовский сообщил в интервью газете «Страна Росатом».

Физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе COVID-19. Проект мы называем «Светящийся газ». До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать, — отметил директор ФЭИ.

Он объяснил, что для своего метода учёные подбирают молекулы и газовые компоненты, которые могут оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в лёгких. Говердовский надеется, что «Светящийся газ» также поможет лечить туберкулёз и онкологию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил: всего за минуту после воздействия прямого солнечного света коронавирус погибает. Глава Белого дома не пояснил, откуда у него такие познания в вирусологии, но добавил, что это возможно, если тело человека подвергается сильному воздействию ультрафиолета или очень мощного света.