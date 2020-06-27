На дне Марианской впадины выявлено загрязнение ртутью

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Большое количество метилированной ртути обнаружили экологи в образцах воды и грунта со дна Марианской впадины.

Об этом французские и китайские учёные рассказали на научной конференции Goldschmidt. По их данным, источником ртути может быть лишь деятельность людей, поэтому раньше считалось, что живущие на большой глубине организмы защищены от неё.

По словам эколога из Тяньцзиньского университета Жоюй Суня, открытие потрясло исследователей, передаёт Planet Today.

Мы все думали, что метилированная ртуть способна проявиться только в верхних слоях океана, а потому были уверены, что все виды глубинных рыб стопроцентно защищены от всяческого накопления токсинов. Теперь все понимают, что это не так, — заявил он.

По его мнению, ртуть поверхностных слоёв водоёмов опускается в самый низ, на дно, где и накапливается. Анализ воды, грунта и рачков, обитающих на глубине до 9,2 тысячи метров в Марианской впадине, показал высокую концентрацию токсина. В связи с этим учёные заявили об угрозе жизням глубинных обитателей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что загрязнение выявлено на поверхности реки Чернавка в Химках. Источником этого мог стать коллектор ливневой канализации.