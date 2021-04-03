Медики научили, как распознать сердечный приступ

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Специалисты Британского фонда сердца рассказали, как не спутать симптомы сердечного приступа с другими недугами. Об этом пишет издание Express.

По данным медиков, главным фактором, на который необходимо обращать внимание , это непроходящий дискомфорт в груди, распространяющийся на другие части тела — шею, челюсть, спину, желудок, руки. При наличии этих симптомов следует немедленно обращаться к врачу.

Также на сердечный приступ могут указывать тошнота, одышка и головокружение. Некоторые люди в этом случае начинают ощущать чувство тревоги, сходное с панической атакой. При этом симптомы могут сохраняться на протяжении нескольких дней или возникать внезапно.

Сердечный приступ — тяжёлое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы, с развитием ишемии и некроза участка этой мышцы.

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