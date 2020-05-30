Коронавирус мог эволюционировать в телах панголинов

Панголины могли «носить в себе» штаммы коронавируса до того, как ими заразился человек. Об этом заявили учёные из Университета Дьюка и Лос-Аламосской национальной лаборатории.
Исследователи выяснили, что коронавирус изменял гены штаммами, которые заражали летучих мышей и панголинов. Учёные отмечают, что до того как человек стал уязвим для вируса, прошло много времени,
Ранее специалисты из Гонконга установили, что собаки могут заражаться коронавирусом. Медики нашли антитела на COVID-19 у двух собак, чьи хозяева заразились коронавирусом. Также у одного из питомцев была обнаружена «живая» культура вируса. Специалисты считают, что COVID-19 мог передаваться от летучих мышей человеку через других животных.
NEWS.ru писал, что во Франции зафиксирован второй случай заражения кошки коронавирусом.
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