Коронавирус мог эволюционировать в телах панголинов

https://static.news.ru/photo/565a81d4-a2a6-11ea-aa85-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/Global Look Press

Панголины могли «носить в себе» штаммы коронавируса до того, как ими заразился человек. Об этом заявили учёные из Университета Дьюка и Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Исследователи выяснили, что коронавирус изменял гены штаммами, которые заражали летучих мышей и панголинов. Учёные отмечают, что до того как человек стал уязвим для вируса, прошло много времени, сообщает CNN.

Ранее специалисты из Гонконга установили, что собаки могут заражаться коронавирусом. Медики нашли антитела на COVID-19 у двух собак, чьи хозяева заразились коронавирусом. Также у одного из питомцев была обнаружена «живая» культура вируса. Специалисты считают, что COVID-19 мог передаваться от летучих мышей человеку через других животных.

NEWS.ru писал, что во Франции зафиксирован второй случай заражения кошки коронавирусом.