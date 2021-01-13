Канадские учёные разработали новый метод определения подлинности кофе

Учёные из Канады разработали метод определения по химическому составу обжаренных кофейных зёрен, какие сорта кофе и в каких пропорциях использовались при изготовлении продукта.
Существует две основных разновидности кофе — арабика и робуста. Первый тип более дорогой. Производители часто смешивают зёрна двух сортов для экономии. В лабораторных условиях для верификации качества напитка используют методы хроматографии и спектроскопии, которые являются крайне затратными с точки зрения финансов и времени. Упрощённый вариант экстракции хлороформом не позволяет выявить все необходимые типы соединений.
Специалисты Гуэлфского университета и Национального исследовательского центра Канады разработали метод определения качественного состава кофе в упаковке на основе ядерного магнитного резонанса (ЯМР), подробности научной работы
Исследователи измерили уровни 16-ОМС, кахвеола и других ароматических соединений в 292 образцах кофе со всего мира. Расхождение результатов в случае сортов, состав смесей которых был заведомо известен, составило не более 15% даже при низких концентрациях двух индикаторных соединений. Учёные считают, что новый метод гарантирует надёжную проверку подлинности кофе и в этом отношении превосходит любые другие существующие тесты.
Ранее сотрудники Университета Кюсю в Японии назвали напитки, которые помогают значительно снизить риски смерти от любых причин среди диабетиков. В ходе их наблюдения 309 человек умерли, основными причинами смерти стали рак и сердечно-сосудистые заболевания. При этом самые низкие показатели смертности были зафиксированы среди любителей зелёного чая и кофе.