Искусственный мозг тоже может нуждаться во сне

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Искусственные аналоги мозга нуждаются в состоянии, напоминающем сон. Об этом сообщили учёные из Национальной лаборатории Лос-Аламоса.

Отмечается, что состояние, похоже на циклы сна применялось для нивелирования нестабильности системы искусственного интеллекта, который занимается непрерывным самообучением.

Как пишет EurekAlert, исследовательская группа обнаружила, что моделирование сети стало нестабильным после продолжительных периодов обучения. При этом, после обработки нейросети воздействию состояний, аналогичных волнам, которые живой мозг испытывает во время сна, стабильность была восстановлена.

Было похоже, что мы даем нейронным сетям что-то вроде аналога спокойного ночного отдыха, — заявил один из учёных Йизинг Уоткинс

Он добавил, что это состояние было найдено экспериментально, путём подбора разных условий.

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