Учёные доказали пользу сна под музыку для сдачи экзамена

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Исследователи Бэйлорского университета (США) выяснили, что классическая музыка повышает обучаемость студентов и позволяет им успешнее сдавать экзамены.

О проведённом эксперименте пишет Neurobiology of Learning and Memory. В исследовании приняли участие 50 студентов, которые изучали микроэкономику. Их занятия проходили под прослушивание «Лунной сонаты» Людвига ван Бетховена, «Весны» Антонио Вивальди и «Ноктюрна в ми-бемоль мажоре (опус 9, номер 2)» Фридерика Шопена. Ночью во время фазы медленного сна им также включали эти отрывки.

Эксперимент показал, что сон и занятия под одну и ту же мелодию помогают лучше усвоить новые знания. Исследователи подчёркивают, что для этих целей джаз, рок и поп-музыка исключены: они разбудят или помешают усвоить материал.

Ранее NEWS.ru писал, что композитор и автор хита «Плот» Юрий Лоза посоветовал россиянам, находящимся на карантине, не унывать и слушать хорошую музыку.