Учёные доказали пользу сна под музыку для сдачи экзамена

Исследователи Бэйлорского университета (США) выяснили, что классическая музыка повышает обучаемость студентов и позволяет им успешнее сдавать экзамены.
О проведённом эксперименте
Эксперимент показал, что сон и занятия под одну и ту же мелодию помогают лучше усвоить новые знания. Исследователи подчёркивают, что для этих целей джаз, рок и поп-музыка исключены: они разбудят или помешают усвоить материал.
Ранее NEWS.ru писал, что композитор и автор хита «Плот» Юрий Лоза посоветовал россиянам, находящимся на карантине, не унывать и слушать хорошую музыку.
Добавьте наши новости в избранные источники