Инфекционист объяснил, как иммунитет защищает от новых штаммов коронавируса

https://static.news.ru/photo/46296b20-8ca9-11eb-814a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иммунная система организма людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию во время так называемой первой волны, может защитить и от различных новых штаммов. Механизм этого процесса объяснил инфекционист Сергей Рябов.

По его словам, за результат отвечают сформировавшиеся антитела группы G.

Антитела группы G являются не монолитной группой. Они борются против различных фрагментов вируса, — рассказал врач в эфире «Радио 1».

По его словам, выработанные антитела «настроены» не на одно конкретное место инфекции, а на разные её части. Из этого медик сделал вывод, что они защитят человека и от новых штаммов.

Вместе с тем, он признал, что пока не ясно, насколько хорошо этот иммунитет будет защищать человека.

Тем не менее, уточнил эксперт, что иммунитет, защитным механизмом от мутаций коронавируса обладают и вакцины.

Ранее, как писал NEWS.ru, зампредседателя правительства Татьяна Голикова высказала мнение, что так называемый коллективный иммунитет к коронавирусу может быть достигнут в августе. Для этого, напомнила она, необходимо, чтобы вакцинацию прошли около 69 млн человек.