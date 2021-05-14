Эндокринолог рассказала о «хорошем» жире в организме человека

Врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в интервью радио Sputnik рассказала, что ожирение и связанные с ним многочисленные нарушения обусловливаются избытком в организме только одного из двух видов жира.
Специалист
Бурая жировая ткань при этом обладает многими полезными свойствами, подчеркнула кандидат медицинских наук. В ней вырабатываются свободные жирные кислоты, которые, упрощённо говоря, дают энергию. Также этот вид ткани участвует в процессах термоизоляции. Если количество бурого жира в организме недостаточно, то очень часто развивается избыток белого жира. По словам Павловой, изменить соотношение в пользу бурой разновидности возможно — для этого нужно поддерживать физическую активность и не перегреваться.
Вырабатывается бурая жировая ткань больше у людей, которые чаще находятся в прохладном температурном режиме, у людей, живущих в северных климатических условиях. Если человек всё время находится в тепле, избыточно тепло одет, всегда сильно включает батареи, у него бурой жировой ткани становится меньше. Чтобы её удержать, а уж тем более нарастить, должна быть постоянная физическая активность, поэтому у спортсменов её много, — заключила специалист.
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