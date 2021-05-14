Эндокринолог рассказала о «хорошем» жире в организме человека

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Врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в интервью радио Sputnik рассказала, что ожирение и связанные с ним многочисленные нарушения обусловливаются избытком в организме только одного из двух видов жира.

Специалист отметила , что в организме человека есть белая и бурая жировые ткани. Соотношение двух видов зависит от возраста, образа жизни, генетической предрасположенности и ряда других факторов. Особенность бурого жира в том, что он играет активную роль в происходящих в теле процессах и практически никогда не накапливается до избыточных значений, по сути являясь «хорошим» жиром. Ожирение же вызывается накоплением белого жира. Когда его становится слишком много, может развиваться воспаление жировой ткани. Оно практически не имеет клинических признаков, но может привести к губительным последствиям — инсулинорезистентности, преддиабетному состоянию, гипертонической болезни, неалкогольной жировой болезни.

Бурая жировая ткань при этом обладает многими полезными свойствами, подчеркнула кандидат медицинских наук. В ней вырабатываются свободные жирные кислоты, которые, упрощённо говоря, дают энергию. Также этот вид ткани участвует в процессах термоизоляции. Если количество бурого жира в организме недостаточно, то очень часто развивается избыток белого жира. По словам Павловой, изменить соотношение в пользу бурой разновидности возможно — для этого нужно поддерживать физическую активность и не перегреваться.

Вырабатывается бурая жировая ткань больше у людей, которые чаще находятся в прохладном температурном режиме, у людей, живущих в северных климатических условиях. Если человек всё время находится в тепле, избыточно тепло одет, всегда сильно включает батареи, у него бурой жировой ткани становится меньше. Чтобы её удержать, а уж тем более нарастить, должна быть постоянная физическая активность, поэтому у спортсменов её много, — заключила специалист.

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