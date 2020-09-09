Центр им. Гамалеи объяснил аномалии при испытаниях вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/139cdd94-f358-11ea-864c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработчики российской вакцины «Спутник V» ответили на вопросы о предположительных аномалиях, которые обнаружили специалисты в графиках результатов первой и второй стадий испытания препарата.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал данные испытаний российской вакцины. Изучая их, учёные обратили внимание на статистические аномалии. В результате специалисты из США, Италии и других стран обратились в открытом письме к разработчикам за пояснениями.

По нашим данным, разработчики вакцины «Спутник V» уже направили развёрнутые ответы редактору журнала The Lancet, — сказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Как писал NEWS.ru, в начале сентября 2020 года Lancet опубликовал итоги двух стадий клинических испытаний вакцины РФ от COVID-19. Через некоторое время учёные из нескольких стран мира разместили на итальянском портале Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных теорий, открытое письмо, где выразили сомнение насчёт российского препарата.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объявил о старте третьего этапа клинических испытаний вакцины «Спутник V». Добровольцам будут вводить препарат в два этапа с трёхнедельным интервалом. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами. Это сделано для усиления иммунной защиты организма. Состояние принимающих участие в исследовании будет контролироваться с помощью мобильного приложения, а вся информация о нежелательных реакциях на вакцину будет вноситься в специальный регистр.