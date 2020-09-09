Сведения о нежелательных реакциях на вакцину «Спутник V» попадут в регистр

https://static.news.ru/photo/7ae52bf6-f294-11ea-ba32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Информация о нежелательных реакциях на вакцину от коронавируса «Спутник V» будет вноситься в специальный регистр.

По данным пресс-службы Минздрава РФ, 9 сентября в Москве стартовали пострегистрационные испытания препарата для профилактики COVID-19 «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Состояние принимающих участие в исследование добровольцев будет контролироваться с помощью мобильного приложения.

А данные об их самочувствии и возможных нежелательных реакциях попадут в специальный регистр, — говорится в сообщении.

Период участия в исследовании вакцинированных составляет 180 дней. В течение всего срока за их состоянием будут наблюдать врачи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москва первой в России встретилась лицом к лицу с коронавирусом и поэтому именно москвичи получили возможность стать основными участниками клинических испытаний, которые помогут победить COVID-19. При этом принять участие в программе смогут 40 тысяч человек.

Исследования пройдут на базе специальных центров, которые будут созданы в районных поликлиниках, а финансирование на себя возьмёт городская администрация. Полгода всех участников тестирования будут наблюдать медики, в том числе и с помощью телемедицины. Появилось также и специальное мобильное приложение с дневником самонаблюдения. Кроме того, некоторые участники получат электронные браслеты. С их помощью им будут измерять температуру и артериальное давление.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя приостановку испытаний препарата компании AstraZeneca, заявил, что российская сторона против политизации процесса разработки вакцины против коронавируса. При этом он сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более надёжна.