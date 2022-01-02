Биолог заявила, что появление коллективного иммунитета невозможно

Существование двух серьёзно различающихся штаммов коронавируса — «омикрона» и «дельты» — делает невозможным появление коллективного иммунитета. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в беседе с Lenta.ru. По её словам, штаммы «учатся жить» вместе.

Доктор биологических наук сослалась на доводы эволюционного биолога Алексея Кондрашева и пояснила , что ни «омикрон», ни «дельта» не могут вытеснить друг друга.

Вместо этого мы видим симпатрическую эволюцию, когда два подвида учатся сосуществовать в одном хозяине: территория вроде бы одна, но привычки разные. И эти критерии их разделяют, — отметила Баранова.

По мнению биолога, иммунитет против «дельты» слабо защищает от «омикрона», и наоборот. Это говорит о том, что «формируются две устойчивые линии вируса, два штамма, которые будут терзать человечество одновременно, как при лихорадке денге».

Доминирующим штаммом на планете будет становиться то «омикрон», то «дельта», подчеркнула профессор.

Ранее стало известно, что в истории человечества не было более заразной инфекции, чем «омикрон»-штамм коронавируса, заявил иммунолог Владимир Болибок. По его мнению, пандемия COVID идёт на подъём и расслабляться ещё рано. Он отметил способность штамма «обходить» защиту организма после прививки.