Антитела защищают от коронавируса минимум на пять месяцев

https://static.news.ru/photo/aa7fa0b6-58b6-11eb-a6b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, в большей степени, чем остальные, защищены от повторного заражения как минимум в течение пяти месяцев. Тем не менее это не избавляет от риска заболеть снова, следует из результатов исследований, проведённых Службой общественного здравоохранения Англии.

Специалисты в период с июня по ноябрь 2020 года проверили около 21 тысячи медработников по всей Великобритании. Более чем у 6,6 тысячи из них обнаружились антитела, в то время как 14 тысяч не имели признаков перенесённой инфекции.

Однако из числа тех, кто уже переболел, в ряде случаев были зафиксированы признаки новой инфекции, передаёт CNN. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что прежняя болезнь даёт иммунитет с гарантией примерно в 83%.

Впрочем, отмечают учёные, пока неизвестно, как долго длится эта защита. Они намерены наблюдать за испытуемыми в течение года, чтобы проверить, может ли иммунитет держаться дольше уже известного срока. Кроме того, специалисты хотят установить степень устойчивости нового штамма COVID-19 к вакцине.

Тем не менее уже понятно, что переболевшие во время первой волны пандемии вполне могут заразиться снова. Кроме того, первые выводы, говорят о том, что некоторые люди с иммунитетом остаются заразными и могут передавать вирус другим. Поэтому даже те, кто уже переболел, должны продолжать соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Чтобы снизить опасность, необходимо наличие антител у максимально возможного количества людей. Способствовать этому может массовая вакцинация населения, уверены эксперты.

Сейчас в Британии действуют жёсткие ограничительные меры. В стране зафиксировано уже более 3,2 млн случаев заражения.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет.

Впрочем, это не единственная разновидность инфекции. Есть ещё южноафриканский, японский, бразильский штаммы и ряд других. Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что более заразная версия коронавируса может спровоцировать новую пандемию, писал NEWS.ru.