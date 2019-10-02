https://static.news.ru/photo/647f2bc2-e503-11e9-b8ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: na3/Global Look Press

Высокий уровень фруктозы в принимаемой пище негативно влияет на способность печени сжигать жир.

К подобным выводам пришли учёные из Центра диабета Джослин, о чём сообщили на сайте организации. Профессор Рональд Кан рассказал, что фруктоза заставляет печень накапливать жир, что по эффекту не отличается от добавления в рацион жирной пищи. Специалист подчеркнул, что главным выводом исследования стало то, что высокое содержание фруктозы в диете вредно для здоровья.

Эксперты отметили, что фруктоза по эффектам на печень отличается от глюкозы. Последняя, напротив, помогает органу сжигать жир и способствует здоровому метаболизму.

Профессор Кан и его коллеги предложили разработать препарат, нейтрализующий вредный эффект фруктозы. Это позволило бы эффективно предотвращать болезни, связанные с высоким уровнем жира в печени, в том числе диабет первого типа.

Как ранее передавал News.ru, британские учёные предупредили об опасности мясной диеты для человеческой популяции. Как утверждают исследователи, при нынешнем уровне потребления мяса человечество может ждать глобальный голод через 30 лет.