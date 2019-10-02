Высокий уровень фруктозы в принимаемой пище негативно влияет на способность печени сжигать жир.
К подобным выводам пришли учёные из Центра диабета Джослин, о чём
Эксперты отметили, что фруктоза по эффектам на печень отличается от глюкозы. Последняя, напротив, помогает органу сжигать жир и способствует здоровому метаболизму.
Профессор Кан и его коллеги предложили разработать препарат, нейтрализующий вредный эффект фруктозы. Это позволило бы эффективно предотвращать болезни, связанные с высоким уровнем жира в печени, в том числе диабет первого типа.
Как ранее передавал News.ru, британские учёные предупредили об опасности мясной диеты для человеческой популяции. Как утверждают исследователи, при нынешнем уровне потребления мяса человечество может ждать глобальный голод через 30 лет.
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