Американские субмарины обнаружили неопознанные объекты под водой

https://static.news.ru/photo/f8187336-bd4a-11eb-9e97-96000091f725_660.jpg Фото: Official U.S. Navy Page/flickr.com

Экипажи субмарин Военно-морских сил США несколько раз обнаруживали под водой неопознанные объекты, двигавшиеся на высокой скорости. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, загадочные объекты фиксировались гидролокаторами. Подробностей об этих инцидентах не приводится, однако The Mirror утверждает, что они произошли ещё до того, как Пентагон сделал заявление, связанное с неопознанным летающим объектом (НЛО). В мае в Сети появилось видео, снятое членами экипажа корабля USS Omaha американских ВМС. В ролике НЛО в форме сферы висит над поверхностью океана, а затем исчезает в воде. В оборонном ведомстве США подтвердили подлинность и авторство этой видеозаписи. В Пентагоне отметили, что видео снято в 2019 году.

Бывший президент США Барак Обама ранее заявил, что в архивах Пентагона хранятся данные о встречах очевидцев с НЛО. По словам экс-президента, характер движения этих неопознанных объектов не поддаётся научному объяснению.